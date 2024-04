Como já tinha sido relato anteriormente, Teresa Guilherme juntou-se a Rui Oliveira para apresentar o programa 'Manhã CM'. Um novo desafio que esteve novamente em destaque nas páginas de Instagram e Facebook da apresentadora.

"32 anos depois de 'casar' com o Manuel Luís, vou agora viver um 'romance' televisivo com o Rui", começou por dizer junto de uma fotografia em que aparece com Rui Oliveira.

"A vida tem destas coisas boas! Amanhã temos encontro marcado na 'Manhã CM' às 9:15. Não podem perder", acrescentou, esta quarta-feira, dia 3 de abril.

De recordar que Manuel Luís Goucha já reagiu ao novo desafio que junta o seu marido e Teresa Guilherme.

