Teresa Guilherme esteve afastada da condução de programas de televisão durante algum tempo, após ter terminado a edição de 'Duplo Impacto' do 'Big Brother', em 2021. Foi na CMTV que a veterana apresentadora voltou a ter espaço na 'caixa mágica' e é lá que terá um novo desafio nesta função.

Teresa juntar-se-á a Rui Oliveira no programa 'Manhã CM', isto na ausência de Ágata Rodrigues, que estará de férias.

Convidada pela estação, Teresa Guilherme aceitou a proposta e começou por dizer que nunca diz que não a "um novo desafio".

"Esta quinta e sexta-feira e também na próxima segunda e terça, vou estar com o Rui Oliveira a apresentar o 'Manhã CM'. Conto com todos vocês às 9h15 para umas manhãs inesquecíveis. Estamos a preparar muitas surpresas. Vai ser fantástico", fez notar Teresa.

Vale lembrar que Rui Oliveira também está à frente do 'Manhã CM' há poucas semanas. O marido de Manuel Luís Goucha aceitou substituir Duarte Siopa e transitou do formato 'Noite das Estrelas' para as manhãs do mesmo canal.

