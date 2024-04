O destino tem as suas curiosidades e no plano televisivo elas também se verificam. Teresa Guilherme está a poucas horas de iniciar um novo desafio em televisão, desta vez ao lado de Rui Oliveira, marido de uma pessoa com quem Teresa trabalhou durante muitos (e bons) anos: Manuel Luís Goucha.

O veterano apresentador recorreu ao Instagram para reagir a esta nova dupla (que é temporária e que só se verifica devido às férias de Ágata Rodrigues), partilhando para isso duas fotografias, sendo a primeira uma sua com Teresa e outra, mais recente, de Teresa com Rui Oliveira.

"Entre as duas fotos distam 32 anos. Estávamos em 1992 a Teresa e eu preparávamo-nos para apresentar o 'Olha Que Dois', programa de sucesso aos sábados, era José Eduardo Moniz o diretor da RTP na altura. Depois cada um seguiu o seu caminho televisivo, a Teresa foi para a SIC, de Emídio Rangel, estava a estação a completar o seu primeiro ano de vida, para produzir e apresentar programas que fizeram 'Furor' como o 'Não Se Esqueça da Escova de Dentes' e eu vim à TVI, estava ela a começar, fazer o 'Momentos de Glória' a convite do então diretor José Nuno Martins", escreveu Goucha num primeiro momento.

"Passados 32 anos, a Teresa ganha nas próximas manhãs novo parceiro, o Rui, meu companheiro de vida. Bem que poderia dizer meu marido, que o é de facto, mas aprecio particularmente a palavra companheiro, por tudo quanto ela encerra e depois hoje não me apetece alvoroçar os obtusos de serviço. Que posso eu desejar à Teresa e ao Rui? Pois que sejam felizes", concluiu Goucha.

