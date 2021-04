Demi Lovato sentiu-se assoberbada ao assistir ao próprio documentário - 'Dancing with the Devil' ('Dançando com o Diabo', em português) pela primeira vez.

A estrela de 28 anos falou sobre a sua luta contra o vício em drogas e as batalhas que travou a nível de saúde mental numa série de episódios que podem ser vistos no YouTube.

Em conversa com o apresentador Jimmy Fallon, Lovato confessou que sofreu um ataque de ansiedade quando viu o resultado desta produção.

"Tive uma reação física na primeira vez que o vi. Como um ataque de ansiedade", descreveu.

A antiga estrela da Disney disse ainda que considerou bastante "desafiante" abrir-se desta forma quanto a assuntos mais pessoais, mas que quando o conseguiu fazer sentiu ter sido "terapêutico".

