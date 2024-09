Demi Lovato acaba de se estrear na realização com o lançamento de 'Child Star', o documentário que estreia esta terça-feira, 17 de setembro, na Hulu.

"Envelhecer é algo que, se eu pensar muito, me dá ansiedade. Não porque fique preocupada com a minha aparência, ou as mudanças no meu corpo e rosto, mas por causa daquele terror existencial", referiu a cantora numa entrevista à People sobre o filme.

"Gosto de estar no momento presente. Quando pensamos em coisas que estão no nosso passado ou coisas do nosso futuro, não estamos presentes, e a presença é a maior prenda que podemos dar a nós próprios", acrescentou.

'Child Star' conta com imagens da cantora, assim como de Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven-Symoné, Christina Ricci e Alyson Stoner, do passado e presente, com reflexões dos próprios sobre terem sido estrelas mundiais desde muito novos.

"Esta era uma história que eu queria contar já há algum tempo. Sempre pensei em explorar a história de crianças estrelas (child stars)", disse a cantora que co-realizou o documentário com Nicola Marsh.

