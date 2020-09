Demi Lovato descobriu toda a verdade em relação ao ex-noivo, Max Ehrich, bem como quanto às suas intenções, adianta a revista People.

Uma fonte próxima da cantora revelou: "Foi muito doloroso para a Demi quando percebeu que as intenções do Max não eram genuínas. Acabar com o noivado não foi uma decisão fácil".

"A Demi e o Max estiveram juntos praticamente 24 horas por dia durante meses. Viviam numa bolha sem nenhum stress e tudo era divertido", recorda.

No entanto, as coisas começaram a complicar quando Max teve de ir de Los Angeles para Atlanta para gravar um filme. "Ele viu-se envolvido por Hollywood", adianta a mesma fonte.

A gota de água foi quando surgiram uma série de tweets do Ehrich nos quais este dizia que amava Selena Gomez, ex-melhor amiga de Demi Lovato. Foi aí que a artista começou a perceber que o ator estava a usá-la apenas para subir na carreira.

"Foi muito difícil para a Demi admitir que tinha errado em relação ao Max", completou.

