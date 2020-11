Harry e Meghan Markle estavam a pensar regressar a Inglaterra este ano, por altura do Natal, de forma a passar as festividades com a restante família real britânica, no entanto, os duques de Sussex viram-se obrigados a alterar os planos por causa da pandemia.

Esta decisão, segundo a revista Us Weekly, acabou por ser uma desilusão para os membros da realeza que aguardavam ansiosamente o seu retorno.

"Toda a gente estava tão ansiosa para estar com eles, e com o Archie", afirmou uma fonte.

Tendo isto em conta, espera-se que em 2021 o cenário melhore e Harry possa matar saudades dos familiares e amigos que ficaram para trás.

