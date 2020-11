O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, não voltarão ao Reino Unido no Natal, com o filho Archie, de um ano. Os duques tinham planeado regressar em dezembro ao país natal do neto da rainha Isabel II, antes do julgamento em relação às questões de privacidade de Meghan que estava inicialmente marcado para janeiro, informa o Sunday Times.

No entanto, o casal mudou de planos depois de ter pedido ao juiz para adiar o julgamento até ao próximo outono por um motivo "confidencial".

"É improvável que o duque e a duquesa viajem antes do final do ano porque o foco era o julgamento em janeiro", disse um porta-voz do casal ao jornal.

"Como isso não vai acontecer, não há planos para a viajem neste momento", acrescentou, realçando, ainda assim, que os planos ainda não estão totalmente descartados.

A confirmar-se, a ausência da família durante a época festiva será particularmente difícil para a rainha Isabel II, de 94 anos, e o duque de Edimburgo, de 99, uma vez que já não vêem o bisneto mais novo há um ano, destaca ainda o jornal. Recorde-se que Harry e Meghan estão atualmente a viver nos Estados Unidos.

