Débora Monteiro celebrou esta sexta-feira o 38.º aniversário e não deixou de assinalar a data publicamente, tendo recorrido às redes sociais para dar a conhecer uma amorosa fotografia do momento em que soprou as velas.

A atriz aparece com as filhas, as gémeas Alba e Júlia, ao colo e a alegria está estampada no rosto.

"Terminar o dia da melhor maneira e melhor companhia. Obrigada a todos pelas mensagens e por todo o carinho. Estou de coração cheio", disse na legenda do registo.

