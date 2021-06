Tânia Ribas de Oliveira e Maria João Bastos não são as únicas famosas que esta sexta-feira, dia 18 de junho, estão de parabéns, Débora Monteiro também completa hoje mais um ano de vida.

Neste dia particularmente especial, a atriz e apresentadora foi surpreendida com uma rara declaração de amor feita pelo namorado - Miguel Mouzinho.

"Parabéns, minha cara-metade. Não vou escrever um grande testamento, apenas que te amo muito e que sem ti as nossas vidas (sim, plural, porque somos uma família) seriam uma viagem sem destino. Tu és muito mais do que imaginas, és o nosso porto de abrigo. És a mulher da minha vida, dizendo isto sublinho que de toda a população mundial é contigo que quero continuar a crescer", começa por declarar o companheiro de Débora, que com humor deu continuidade à mensagem.

"Parabéns, não só por fazeres anos mas também porque és uma mãe incrível. É lógico que atrás de uma grande mãe está um pai gigante… é assim a frase?", brinca, referindo-se às duas filhas gémeas do casal: as bebés Alba e Júlia.

A estas palavras, partilhadas nas InstaSories da sua conta oficial, Miguel juntou um conjunto de fotografias de Débora captadas pela lente da sua câmara fotográfica.

Por fim, a lista de elogios que dedica à carismática Débora: "Guerreira, humilde, amiga, honesta, lutadora, coração gigante, sem noção do power que é, linda, inteligente, humor incrível, sensível, sensual".

Veja na galeria as imagens partilhadas pelo namorado de Débora Monteiro.

Leia Também: Maria João Bastos: 7 looks deslumbrantes usados em eventos internacionais