Mesmo não podendo celebrar o aniversário com toda a família e amigos por causa da pandemia, Débora Monteiro não deixou de viver um "dia feliz" esta quinta-feira, 18 de junho.

Prestes a ser mãe pela primeira vez, de gémeas, a figura pública comemorou o seu 37.º aniversário na companhia do namorado, tendo sido ainda surpreendida com uma pequena surpresa das amigas, como relatou no Instagram.

"Obrigada a todos pelas maravilhosas mensagens. Foi um dia feliz, o meu companheiraço faz-me sempre sentir especial, mesmo que estejamos só os dois em casa. Mas sortuda como sou, ainda tive uma surpresa das minhas amigas bem mascaradas para me cantarem os parabéns durante o passeio do Bife", contou.

