Marco Costa está a aproveitar estes dias para recarregar energias junto dos que lhe são mais próximos.

O pasteleiro e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' está de férias com a família e amigos, como fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

"Porque se há algo que me faz ter força para trabalhar é poder proporcionar estes momentos as mulheres da minha vida! Que comecem as férias", começou por escrever na legenda de um vídeo que mostra a animação destes dias.

De referir que avó de Marco Costa aparece no vídeo e até "foi brindada com uma dança sensual da boys dance mais procurada do país", como descreveu o pasteleiro, na brincadeira.

