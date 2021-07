Além de David Carreira e da filha de Gonçalo Diniz e Sofia Cerveira, Marco Costa também celebra mais um ano de vida esta sexta-feira.

Uma data que está a ser comemorada junto do amigo de quatro patas e das mulheres da sua vida, como fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"É tão fácil fazer me feliz! Hoje o meu aniversário ficou ainda mais especial! Companhia do meu fiel cãopanheiro! As mulheres da minha vida do outro lado da mesa! Não posso pedir mais! A felicidade esta nas coisas simples da vida! Hoje estou completo", disse na rede social, aproveitando o momento para agradecer de novo todo o carinho recebido.

Leia Também: Marco Costa celebra aniversário. "Que finalmente comece um novo ciclo"

Leia Também: Nicolau Breyner. "Hoje é dia de festa no céu"