David Carreira celebra mais um ano de vida, o primeiro aniversário depois da morte da irmã, Sara Carreira.

Para esta sexta-feira, 30 de julho, dia do seu 30.º aniversário, o cantor decidiu preparar uma comemoração em homenagem à jovem artista, que morreu em dezembro de 2020.

Como já tinha anunciado, vai ser transmitido no YouTube a sua festa de anos e todas as doações conseguidas com esta iniciativa será para a Associação Sara Carreira, que foi criada recentemente pela família em tributo à cantora.

No Instagram, David publicou um vídeo que conta com mensagens de alguns famosos, e agradeceu o carinho recebido.

"Obrigado por estas surpresas lindas! Hoje vai ser um dia muito bonito, vou partilhar com todos a minha festa de anos às 19h no YouTube #bdaylive mas já podes ouvir no Spotify. Todos as doações recolhidas durante a minha festa de anos serão para a Associação Sara Carreira", escreveu o artista.

Neste dia especial, juntamos algumas imagens de David Carreira com a namorada, Carolina Carvalho, e a família, sem esquecer os carinhosos momentos que viveu junto da irmã, Sara.

