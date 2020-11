Foi através de um longo texto que publicou no seu blog - 'Eu, Cláudio' - que Cláudio Ramos respondeu às críticas e aos comentários que têm sido feitos relativamente à sua participação no 'Somos Portugal'.

"Estreei-me há semanas no ‘Somos Portugal’ e se recebi muitas manifestações de satisfação por me verem lá, também recebo, de muita gente, críticas porque consideram que este formato não 'é para o Cláudio que deixou a SIC' que 'o Cláudio não o devia fazer' que 'é descer de cavalo para burro!'", começa por referir.

"Devo dizer que desde que acabou a minha edição do 'Big Brother', todos os dias recebo centenas (não estou a exagerar) centenas de mensagens de seguidores, espectadores, pessoas que apreciam o meu trabalho e as quais agradeço, respeito mas com muitas não concordo e explico: televisão é televisão. E para mim, só há dois tipos de televisão: a boa e a má", notou.

"Eu sei, e não vou mentir, que há muitos profissionais de televisão que também pensam isso, e por pensarem assim é que se torna legítimo que muitos espectadores se sintam no direito de pensar o mesmo e a imprensa reproduzir a seu belo prazer títulos levianos que tentam não só diminuir a minha capacidade como reduzir o formato a uma coisa qualquer. Errado! É importante também dizer que de tão exigente que é, nem todos os profissionais conseguem fazer bem um ‘Somos Portugal’. É assim que deve ser visto e não de outra forma", faz saber.

"Mantenho o que disse e reforço que fazer parte do leque de apresentadores que fazem a história do domingo à tarde na TVI não só me deixa orgulhoso como me engrandece como pessoa, porque importante, importante, importante para quem faz televisão por coração e não por vaidade, é chegar à casa de quem a vê porque precisa dela… isso é que importa", termina.

