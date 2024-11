Comentando os mais recentes acontecimentos no reality show 'Secret Story 8', Cláudio Ramos não ficou indiferente ao caso de Rita, que já não consegue esconder a paixão que tem por Ruben.

Num debate com Gonçalo Quinaz, o apresentador considera as ações da concorrente justificáveis - no que diz respeito a insistir mesmo sabendo que Ruben gosta de outra pessoa - até porque também já fez o mesmo.

"Não só era [capaz de fazer o mesmo], como já insisti muitas vezes", confessou o comunicador.

"Já bati com a cabeça na parede muitas vezes. Burro é uma pessoa que desiste só porque sim", considerou.

"Quando gostas estes motivos não te fazem desistir, pelo contrário. Vou curvando até lá chegar", disse ainda.

