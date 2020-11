Cláudio Ramos tem sido uma verdadeira caixinha de surpresas. Um dos momentos do apresentador que está a dar agora que falar aconteceu no último programa do 'Somos Portugal', na TVI. O comunicador foi desafiado a travar uma batalha contra uma pinhata, no entanto, a 'violência' foi tal, que o momento acabou por se tornar viral nas redes sociais.

"Este é aquele momento em que o país inteiro te vê descarregar a raiva e a frustração que tens em relação à covid 19 e ao mesmo tempo descobre que usas camisola interior!", escreveu na legenda do vídeo que ele mesmo partilhou na sua conta de Instagram.

Desde logo foram vários os fãs e amigos que comentaram a gravação, referindo que Cláudio deveria estar a pensar em alguém naquele momento.

A questão que se coloca é: quem seria o desafortunado?

Veja o vídeo na galeria.

