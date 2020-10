Depois de Jorge Gabriel, Cláudio Ramos foi a outra das celebridades portuguesas a usar a sua conta oficial de Instagram para manifestar publicamente o seu desagrado perante as milhares de pessoas que na manhã desta quinta-feira se juntaram para ver, sem distanciamento social e algumas sem máscara, as ondas gigantes da Nazaré.

"Era agarrar um a um metê-los dentro de uma sala e explicar que enquanto eles fazem esta estupidez, há avós que não abraçam os netos. Há pais que estão afastados dos filhos. Há profissionais de saúde esgotados. Há professores a fazerem de pais e pais a fazerem de professores. Há crianças que não podem ser crianças como eles foram", começa por lamentar o apresentador.

"Temos a nossa terceira idade sem perceber o que se passa em muitos lares à espera de dias melhores e os seus colaboradores a correm riscos todos os dias. Há gente sem trabalhar. Há gente sem ganhar dinheiro. Há uma economia a estagnar e se fosse preciso, era fazer-lhes um desenho onde eles entendam que há gente a morrer, caramba", continua, descrevendo a atitude que esteve no local como "egoístas", "imatura", "ignorante" e "irresponsável".

"Mas pensando bem, se eles acham mais importante que tudo isto irem ver ondas gigantes, não sei se entenderiam. Posso ser só eu a pensar assim, mas palpita-me que além de egoístas a imaturidade, a ignorância e a irresponsabilidade destas almas é bem maior que as ondas da Nazaré! Depois restinguimos a circulação para que as pessoas não possam visitar os seus no cemitério e vamos juntos repensar o Natal. Enfim! Façam tudo para terem uma quinta-feira segura. Por vocês e pelos outros, que andamos todos cá para ser felizes", completa.

