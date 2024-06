Toy foi quem abriu o programa 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 27 de junho. Quando a atuação terminou, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira foram ter com o artista para conversarem com o mesmo. De seguida, quando se deslocou para outro lado do estúdio, o apresentador quase caiu.

Cláudio Ramos tropeçou e conseguiu agarrar-se à colega apresentadora, não tendo caído (por pouco) ao chão. Tudo aconteceu em direto e Cristina Ferreira não conseguiu conter as gargalhadas.

Veja na publicação abaixo o vídeo deste momento, que foi destacado na página de Instagram da TVI.