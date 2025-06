"Parabéns para mim." Foi com estas palavras que Gonçalo Quinaz começou a publicação que fez na sua página de Instagram logo após a meia-noite.

O comentador de reality shows da TVI celebra mais um ano de vida esta quarta-feira, dia 18 de junho, e a data não ficou esquecida.

Ao lado de uma montagem fotográfica em que junta uma fotografia sua e outras da infância, escreveu: "Hoje completo mais um ano de vida. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por me abençoar todos os dias, agradecer à minha querida e maravilhosa família por todo o suporte, são a base de todo o meu sucesso, com vocês do meu lado tudo se torna mais fácil e bonito. Estou na melhor fase da minha vida, estou feliz, sinto-me feliz, e isso é tão bom. Feliz e realizado, tanto a nível pessoal como profissional, tenho os melhores ao meu lado."

"Que Deus continue a caminhar a meu lado como sempre fez até aqui, que me continue abençoar todos os santos dias, e que me dê muita saúde para eu poder continuar a ver os meus filhos a crescer com todos os valores e educação que os caracteriza. Continuarei a lutar todos os dias pelos meus sonhos e pelos meus objetivos, por mim, por eles e pela nossa família", acrescentou.

"Não poderia terminar sem vos dar a vocês que estão sempre desse lado, que após cada programa, seja ele da manhã, da noite ou mesmo das galas, um obrigado. Obrigado por tantas manifestações de carinho em relação a mim e ao meu trabalho, é gratificante receber este carinho e perceber que se identificam cada vez mais com a minha postura e conduta profissional", rematou.

Leia Também: Gonçalo Quinaz orgulhoso por ajudar a mãe a concretizar sonho