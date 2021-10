David Carreira terminou a semana com um convite inesperado à namorada, Carolina Carvalho. O cantor recordou o momento em que cantaram juntos em palco e desafiou a atriz a voltar a juntar-se aos seus espetáculos.

"Nos últimos dois anos o mundo mudou e a música não ficou fora disso. Há dois anos a Carol cantou comigo pela primeira vez e foi em frente a um público espectacular, como tenho sempre nos meus concertos. Passámos por uma fase em que a única forma de cantar era no digital e estive bem acompanhado para continuar a fazer o que mais gosto", começou por escrever numa publicação nas redes sociais.

E eis que lançou o desafio: "Agora vamos voltar e acho que a Carol devia cantar comigo no Bataclan e no Rock in Rio, o que me dizem?".

Vale referir que o concerto na sala parisiense está agendado para 11 de fevereiro de 2022 e no Rock in Rio para a edição do mesmo ano.

Leia Também: Ivo Lucas lança nova canção dedicada a Sara Carreira