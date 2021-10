Esta sexta-feira, no Dia Mundial da Música, Ivo Lucas lançou a canção 'Só Desta Vez', em memória de Sara Carreira.

Dez meses depois do acidente que tirou a vida à jovem artista, o cantor apresentou ao público uma balada que fala do desgosto que sofreu com a perda.

"É por saber que o tempo só jogou contra nós / Foi de uma vez / Sem avisar / Que vimos o que fomos a desaparecer", são alguns dos versos da canção.

A Associação Sara Carreira também assinalou o Dia Mundial da Música com uma homenagem à artista. "Chegou o Dia Mundial da Música. Chegou o dia da Sara, que inspirava e respirava música. Era praticamente inevitável que o seu caminho se cruzasse com a música e os seus mais profundos desejos e sonhos tivessem relacionados com esta atmosfera. Era na música que era feliz, que ganhava asas, voava, que cantava e encantava", lê-se na página de Instagram.

Sara Carreira perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, num trágico acidente na A1. Ivo Lucas conduzia o automóvel onde ambos seguiam, mas sobreviveu ao desastre.

