Segundo o mais recente estudo da consultora Marktest, 'Figuras Públicas e Influenciadores Digitais 2021', Daniela Ruah é uma das cinco caras conhecidas com mais popularidade junto do público português. Uma notícia a que a atriz deu destaque nas suas redes sociais, mostrando-se de coração cheio com a distinção.

"Sinto-me sempre um pouco esquisita publicar algo que quantifique a popularidade pessoal. No entanto reposto esta notícia da Naughty Boys Agency porque me enche o coração. Basta o carinho que sinto do meu rico povo português mas aqui fica também a própria estatística. Quero que saibam que o carinho é mútuo. Obrigada aqueles que me acompanham desde o início e obrigada aqueles que nasceram entretanto e que me seguem agora. Espero continuar a entreter-vos durante muito mais tempo! Uma xi-coração daqueles", escreveu.

O nome de Daniela Ruah, note-se, aparece ao lado dos de Ricardo Araújo Pereira, Vasco Palmeirim, Cristiano Ronaldo e César Mourão. O primeiro lugar da lista é ocupado por Palmeirim, que 'destrona' assim Ricardo Araújo Pereira.

