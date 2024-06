Daniela Melchior encontrou-se com o ator britânico Luke Newton para um jantar no Solar dos Presuntos, em Lisboa, e o momento ficou registado numa fotografia que foi depois publicada nas redes sociais do restaurante.

"Quando as estrelas de cinema se encontram com as estrelas da gastronomia portuguesa! Escusado dizer que o Solar é o verdadeiro diamante da terceira temporada de 'Bridgerton', no que toca a jantares de amigos. Obrigada pela visita, cheia de alegria e boa disposição Daniela Melchior e Luke Newton", escreveram na legenda da imagem.

De recordar que Luke Newton dá vida a Colin Bridgerton na série 'Bridgerton', da Netflix.

