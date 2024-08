Com três temporadas agora disponíveis na Netflix, Bridgerton continua a encantar o público em todo o mundo e este evento especial promete uma noite inesquecível num cenário cativante. O programa inclui Bad Guy de Billie Eilish, thank u, next de Ariana Grande, Give Me Everything de Pitbull, Afrojack, Ne-Yo e Nayer, Cheap Thrills de Sia, e muito mais interpretadas por um quarteto de cordas local.

A lista de espera para acesso exclusivo à pré-venda de bilhetes, até 24 horas antes de serem postos à venda, já está disponível na aplicação ou site da Fever. Esta experiência exclusiva da Bridgerton será apresentada em cidades selecionadas em todo o mundo com bilhetes limitados, de acordo com o comunicado da organização.

Espaços únicos no Rio de Janeiro, Berlim, Madrid, Roma, Chicago e outros serão transformados no cenário mais elegante da temporada, encantando corações de diamantes em todo o mundo.

Os concertos Candlelight são uma série de concertos de música original criados pela Fever que visam democratizar o acesso à música clássica.

Este formato inovador representa uma experiência musical ao vivo única através de uma oferta variada de programas para todos os gostos, interpretados por músicos locais, em locais emblemáticos, com espaço e intérpretes iluminados por milhares de velas.

Os concertos Candlelight convidam um público mais vasto, que talvez nunca tenha considerado antes um concerto de música clássica, a entrar em contacto com as peças mais emblemáticas dos maiores compositores e a ouvir os maiores êxitos de artistas conhecidos de uma forma diferente.

"Candlelight: O melhor de Bridgerton em cordas" realizar-se-á no dia 3 de outubro, entre as 19h30 e as 21h30, no Pestana Palácio do Freixo, Porto. Os bilhetes estão à venda a partir de 21 euros.