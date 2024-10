A série da Netflix, ‘Bridgerton’, conquistou os fãs desde o primeiro episódio.

Enquanto o público aguarda a estreia da quarta temporada, Nicola Coughlan, que protagoniza a personagem Penelope Featherington, admite que a “espera valerá a pena”.

Luke Thompson, que interpreta Benedict Bridgerton, e a estreante Yerin Ha, que irá interpretar o seu par amoroso, Sophie Baek, serão as grandes estrelas da próxima temporada da série.

Em entrevista à E! News, aquando do evento ‘Time Next 100’, que decorreu no dia 9 de outubro, Nicola assegurou: “Vai ser incrível. O Luke e a Yerin estão a trabalhar no duro. Estão a divertir-se imenso.”

Já a atriz de 37 anos, cuja personagem Penelope teve o seu momento de destaque na terceira temporada ao lado de Colin Bridgerton, protagonizado por Luke Newton, admitiu que, desta vez, gostaria de ficar mais em segundo plano".

"É muito bom podermos dar um passo atrás e deixá-los fazer o resto", afirmou. "Estamos a filmar há cerca de um mês, mas agora já consigo deslocar-me mais facilmente e vir para Nova Iorque, o que não pude fazer no ano passado [por ser a personagem principal]".

Sobre o futuro de Penelope na série, Nicola afirmou: "Tenho a certeza de que a série continuará para sempre. Há muitas outras histórias de amor para serem contadas."

De facto, a quarta temporada promete dar uma história de amor tão comovente como qualquer outra que a série já retratou, desta vez, dando vida a um romance inspirado na história da Cinderela.

