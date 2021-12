Durante uma entrevista para a reunião especial do elenco de 'Harry Potter', a propósito do 20.º aniversário da estreia do filme, Daniel Radcliffe leu uma carta que escreveu a Helena Bonham Carter durante as gravações, onde revelou que tinha uma "paixão" pela atriz, apesar desta ser 23 anos mais velha que ele.

"Foi um gosto ser teu colega no sentido em que sempre acaba a servir-te café", lê Daniel, sem conseguir esconder as gargalhadas e o embaraço.

"De facto, adoro-te. E desejava ter nascido 10 anos mais cedo para ter uma oportunidade. Muito amor, obrigada por seres porreira", completou.

Entretanto, Radcliffe revelou que a sua vida está intrinsecamente relacionada com a saga. "O meu primeiro beijo foi com alguém daqui. As minhas primeiras namoradas estiveram aqui", refletiu.

