Daniel Oliveira está de parabéns. O diretor de Programas da SIC completa 43 anos esta terça-feira, 30 de janeiro, data que a mulher, Andreia Rodrigues, não esqueceu.

Na sua página de Instagram, a apresentadora do programa 'Era Uma Vez na Quinta' partilhou uma imagem do casamento de ambos, deixando as seguintes palavras:

"Parabéns, Amor! És tanto! Tudo!".

Casados desde 2017, Andreia e Daniel são pais de Alice, de cinco anos, e Inês, de dois.

Leia Também: Andreia Rodrigues responde a críticas feitas a 'Era Uma Vez na Quinta'