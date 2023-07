A emissão do passado sábado de 'Casamento Marcado', da TVI, focou-se no casamento de Daniel e Francielle, um jovem casal que parecia ter tudo para resultar. No entanto, as coisas mudaram.

Daniel esteve esta sexta-feira, 28 de julho, no programa 'Goucha', e lá revelou que esta relação amorosa acabou por não vingar.

O apresentador, em tom de brincadeira, ainda disse que foi o facto de ter sido Daniel a escolher o vestido que levou ao insucesso deste matrimónio.

"Saí dali com grandes amigos. Estivemos ali para o mesmo, todos com o mesmo objetivo", sublinhou ainda Daniel, que nega estar arrependido de ter participado no programa.

