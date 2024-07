Sara Norte já está a preparar o casamento com Vasco Cruz e contou no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, que já escolheu o vestido de noiva.

"Foi muito emotivo. Normalmente vamos com a nossa mãe… Tive os meus amigos, mas estava ali e parecia que elas estavam ali. Quando vesti o vestido que tinha de ser, eu senti! Parecia que elas estavam ali comigo e foi muito bonito. Saí de lá muito emocionada", partilhou a atriz, recordando a mãe, Carla Lupi, e a irmã, Beatriz, que morreram em 2012 e 2020 respetivamente.

Por sua vez, Hugo Mendes, também comentador do programa, reagiu às palavras da colega: "Agora fiquei muito emocionado com esta partilha porque, de facto, é um momento que para a noiva é importante. E percebo que quando falta alguém da nossa estrutura é mais complicado".

"As memórias estão mais presentes. É como no casamento, por isso é que esperei este tempo todo até fazê-lo - porque senão ia estar toda a gente a chorar com as pessoas que faltam. Claro que vão estar emocionadas, mas cada uma delas vai estar presente de uma forma", acrescentou Sara Norte, destacando que "está muito feliz".

