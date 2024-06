Sara Norte falou sobre o pedido de casamento durante o 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, tendo confessado que "já sabia que ia ser este ano, mas não estava à espera e não sabia que ia ser no Porto".

"Foi muito bonito e como eu queria. Acho que estava a ser planeado desde abril, desde o dia do meu aniversario em que os meus amigos todos se juntaram. O Vasco disse que me ia pedir em casamento, e os meus amigos compraram logo todos os bilhetes para ir ver o 'Desconfia'", contou.

"O Vasco [Cruz] e eu não temos aquela coisa de esconder telemóveis, é uma coisa normal. E o Vasco anda muito [preocupado] o telemóvel, andava muito estranho. [...] Já tinha pensado para mim que sabia que não se deve ver o telemóvel de ninguém, mas como tenho uma relação que neste momento é baseada em confiança e achei que havia ali um comportamento estranho, confesso que ia ver o telemóvel dele. Só que não queria vê-lo antes de ir para o Porto porque tive medo de encontrar alguma coisa e queria estar plena", acrescentou.

Sobre o momento do pedido de casamento, disse: "Estava muito emocionada porque não estava à espera. [...] Fiquei em choque. No dia a seguir, via os vídeos e só chorava. Isto aconteceu-me, eu vou casar".

Sara Norte revelou que já há data e que a cerimónia vai realizar-se já no próximo ano. No entanto, acabou por não partilhar o dia.

Leia Também: Sara Norte pedida em casamento. "Fiquei noiva!"