Sara Norte e Vasco Cruz vão 'dar o nó' muito em breve. A atriz confessou, esta quinta-feira, dia 30 de maio, que foi pedida em casamento pelo companheiro, mostrando-se muito feliz com esta notícia.

A começar o texto, partilhado nas redes sociais, Sara Norte contou que o pedido foi feito no intervalo do espetáculo 'Desconfia', de Joana Marques, acrescentando depois: "Ainda nem quero acreditar! Estou tão, mas tão feliz!".

Segundo a atriz, vários amigos ajudaram nesta surpresa, o que a levou a concluir o texto com as seguintes palavras: "Tenho os melhores amigos do mundo e o melhor noivo do mundo também".

