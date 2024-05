Sara Norte é uma das convidadas do espetáculo de Joana Marques - 'Desconfia'. Lembrando o dia em que recebeu o convite, a atriz confessou que não conteve as lágrimas devido à emoção que sentiu no momento.

"Chorei porque há um ano e meio não tenho trabalho como atriz. Desde que entrei como comentadora do 'Passadeira Vermelha' parece que as pessoas já não me veem como atriz, mas eu sou", confessou.

Falando sobre o projeto, Sara revelou que ao longo destes meses evoluiu enquanto pessoa, sendo que começou a superar o seu lado mais impulsivo.

Veja aqui a entrevista completa.

