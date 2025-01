Sara Norte está de luto. A atriz e comentadora do 'Passadeira Vermelha' comunicou, na emissão da passada terça-feira do programa, que o sogro morreu.

O pai de Vasco Vala estava internado no hospital com uma pneumonia, doença da qual "não conseguiu recuperar".

"Acabou por falecer este domingo. Estamos bem, dentro do possível. Eu já tive perdas irreparáveis mas é muito difícil vermos quem amamos a sofrer, nós não podemos fazer nada para que aquela pessoa melhore", afirmou Sara.

A atriz aproveitou para mandar "um beijinho ao Vasco, ao irmão do Vasco e à mãe do Vasco que estava há 40 anos com o mesmo homem. [...] Eram companheiros, eram amigos, eram um grande casal."

Sara Norte, que está com o noivo há nove anos, considerava o sogro "como família."

"Tinha assim um feitio como o meu, forte, e, às vezes, nós chocávamos mas era amor como em todas as famílias. Era um homem de grandes convicções, era assim que eu o quero recordar", concluiu a comentadora.

