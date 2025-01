Sara Norte não tem as melhores memórias no que diz respeito a Ágata. Foi a própria quem o confessou no programa 'Passadeira Vermelha', na SIC Caras, no qual é comentadora.

A artista revelou que "tem sentimento ambíguos" quanto à cantora, explicando o porquê.

"Uma vez cruzei-me aqui nos corredores da SIC com ela e estava muito feliz porque ia tirar uma fotografia com a Ágata. Mas quando estava à espera de tirar a fotografia, ela olhou-me de uma forma tão arrogante que eu disse: 'agora quem não quer tirar a fotografia sou eu'. Fui-me embora e fiquei magoada, porque tinha aquele imaginário", recordou.

"O dia em que a encontrar não vou falar com ela", atirou ainda.

Ao ouvir os restantes comentadores notarem que todas as pessoas têm dias maus, Sara realçou: "Toda a gente tem um dia mau, mas eu costumo dizer para irem ao sétimo andar do IPO para ver o que é um dia mau. Bom dia, boa tarde diz-se a toda a gente".

