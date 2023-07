Este sábado foram para o ar as imagens da cerimónia que uniu oficialmente Francielle e Daniel, participantes do 'Casamento Marcado', da TVI. Um momento especial que contou com uma intervenção que não agradou a todos.

A dada altura, durante a cerimónia, no momento em que perguntam "se alguém se opõe", uma amiga de Daniel, Andreia, levantou-se e interrompeu a cerimónia.

"Desculpem, mas não estou mesmo a aguentar. Estou aqui a sufocar. Alguém tem protetor solar?", diz a convidada, após breves segundos de suspense. A brincadeira deixou a noiva desagradada.

Veja na galeria algumas fotografias do casamento.

Leia Também: Pollyanna de 'Casamento Marcado' diagnosticada com tumor