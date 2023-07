Pollyanna, uma das participantes do programa 'Casamento Marcado', na TVI, vive uma fase particularmente difícil. No 'Dois às 10' desta sexta-feira, 21 de julho, a concorrente falou sobre o diagnóstico que recebeu: tumor no ovário esquerdo.

"Não tinha explicação porque não mostrava nada. Nunca tive um mioma, apesar de ter um fluído menstrual muito intenso", começou por revelar, notando que há 15 anos que sente dores, mas que os médicos nunca detetaram nada dos exames, até agora.

Pollyanna conta que descobriu o tumor no início das gravações do programa, confessando que o momento foi bom, uma vez que esta aventura serviu como "válvula de escape".

Atualmente, a convidada está à espera que lhe sejam marcados novos exames de maneira a que sejam definidos os próximos passos, contudo, sabe que terá de se submeter a uma cirurgia para remoção do tumor.

Esta ainda refere que na altura em que tornou a informação pública recebeu uma "chuva de carinho muito grande". "A energia naquele dia foi uma coisa inesperada", completa.