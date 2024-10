Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam na emissão de terça-feira do 'Dois às 10', da TVI, o relato arrepiante de Pollyanna. A ex-participante do programa 'Casamento Marcado' foi vítima de um assalto violento há cerca de dois meses.

"É um milagre estar a contar este relato, porque eu vi a morte à minha frente", contou.

A ex-participante do programa da TVI ia ao supermercado quando foi abordada. Ao sentir alguém a puxar a sua carteira, reagiu e acabou esfaqueada em diversas zonas do corpo.

"Quando abriu o meu abdómen senti uma dor intensa. Coloquei a mão no abdómen e senti o meu intestino do lado de fora", lembrou.

Pollyanna, que diz viver com medo e ainda com um enorme trauma por tudo o que passou, acabou surpreendida em direto. Cristina Ferreira anunciou que uma médica de medicina estética, parceira do formato, se disponibilizou a ver as suas cicatrizes e a ajudar a minimizar as marcas.

"Venho através destas imagens agradecer a todos pelo carinho, compaixão e empatia. Espero que a minha mensagem de amor, fé e resiliência tenha tocado os vossos corações. Renasci das cinzas, pois Deus existe e realiza milagres. Sou prova viva do cuidado e da compaixão dele na minha vida", escreveu horas depois nas suas redes sociais.

