Rita foi uma das grandes protagonistas da emissão de quarta-feira do programa 'Dois às 10'. Com apenas 10 anos, a menina tocou o coração de todos com o seu relato arrepiante sobre a doença de alzheimer.

"Desculpem-me as duas, mas a Rita foi o testemunho. Acho que não tínhamos nunca ouvido falar uma criança assim. E a tua frase: 'se para ele é inverno, para mim também é', é incrível. Rita, tu percebeste o que tinhas de fazer com o avô", enalteceu Cristina Ferreira, de lágrimas nos olhos ao escutar a menina.

Com apenas nove anos, Rita leu o manual do cuidador e rapidamente percebeu que o avô ficava triste quando era contrariado, "porque achava que não estava certo".

"Se ele se sente bem a fazer uma coisa, vou fazer com ele, porque não o quero ver triste. Porque ele é a minha pessoa favorita", disse, deixando os apresentadores, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, sem palavras.

Apesar da falta de memória, o avô de Rita nunca se esqueceu do nome da menina. "Sei que ele gosta de mim, porque eu gosto muito dele", assegurou, realçando que, ainda que a doença de alzheimer não tenha cura, no seu coração "a cura é paciência, amor e carinho".