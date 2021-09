Apesar de discreto, o casamento de James Middleton, irmão mais novo de Kate Middleton, e de Alizee Thevenet continua a dar que falar. Agora, ficou a saber-se um pormenor encantador sobre o vestido de noiva.

A revista Hello avançou que a Alizee subiu ao altar com o vestido que a sogra, Carole Middleton, usou no dia do seu casamento, em junho de 1980.

Em declarações à publicação, Alizee Thevenet revelou que experimentou o vestido durante o confinamento, quando iniciou os preparativos para o casamento, e "apaixonou-se" de imediato pela peça.

"Assentou-me na perfeição e era exatamente o que eu queria. Sempre me incomodou que os vestidos de noiva apenas se usem uma vez, por isso foi maravilhoso dar uma segunda vida a um vestido tão bonito", acrescentou.

O casal trocou alianças no dia 11 de setembro numa cerimónia intimista em Bormes-les-Mimosas, Côte d'Azur, no sul de França.

