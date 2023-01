As maiores estrelas da televisão e do cinema reuniram-se este domingo, 15 de janeiro, no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles, para assistir à cerimónia de prémios dos Critics Choice Awards.

Várias celebridades passaram pela passadeira vermelha, como foi o caso de Amanda Seyfried, Janelle Monáe, Kerry Washington e Andrew Garfield.

Veja os looks de cada uma na galeria e partilhe connosco o seu preferido.

Leia Também: Diana Chaves recebe César Peixoto com muito amor após vitória importante