Cristina Ferreira usou esta terça-feira as suas redes sociais para na primeira pessoa falar pela primeira vez sobre a fase delicada que está a viver há dois meses, desde que deixou a SIC para assumir novas funções na TVI.

"Durante quase dois meses deixei que a agressividade e os sentimentos menos bonitos fizessem parte do meu dia-a-dia. O meu silêncio será sempre a forma que terei de me defender", começa por dizer a apresentadora, referindo-se aos comentários negativos e críticas de que é alvo constantemente.

"Tentei encontrar-me porque a força aparente nem sempre é a que realmente existe. Sou gente como todos. Vi, li, senti, tudo o que de pior possam imaginar. Foi duro, muito duro. Talvez o período mais difícil da minha vida. O amor pelo qual me norteei sempre não era suficiente para eu me sentir bem. Hoje decidi que mais nada nem ninguém me fará mal. E seguirei o caminho que escolhi. E a felicidade estará sempre presente. Ninguém perde quando usa o coração. Voltei", afirma, pronta a fazer com que esta fase menos boa seja agora parte do passado.

Recorde-se que desde que se mudou para a TVI, Cristina lida com as audiências menos positivas que o canal tem conseguido. Na estação de Queluz de Baixo, 'a rainha das manhãs' assumiu a função de diretora de Entretenimento e Ficção e o comando do programa semanal 'Dia de Cristina'.

