Cristina Ferreira não teve uma viagem fácil até Cannes, pois contou com imprevistos relacionados com o voo. E parece que a história repete-se no regresso a casa.

A preparar-se para regressar a casa com João Patrício, Cristina Ferreira contou que já foi informada do atraso no voo desta quarta-feira.

Ao partilhar um vídeo nas stories da sua página de Instagram, gravado no aeroporto, disse: "Primeiro aviso, era ao 12h30 mas já alterou para as 13h10".

