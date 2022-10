A apresentadora já se encontrava no interior do avião quando foi informada de que teria de sair do mesmo.

Cristina Ferreira preparava-se para viajar até Cannes, em França, quando o avião em que iria circular precisou de ser intervencionado, devido a problemas técnicos. A apresentadora, que irá participar na MIPCOM, um evento internacional sobre entretenimento e produção multimédia, mostrou nas stories do Instagram o momento em que teve de sair do avião, explicando que se encontrava à espera que o voo fosse retomado. Ao seu lado está João Patrício, diretor executivo de Entretenimento e Ficção, que também surge nos vídeos a aguardar. Mais tarde, Cristina explicou que, em vez do voo planeado inicialmente para Cannes, os dois vão viajar para Madrid. Confira na galeria as stories em causa. Leia Também: Não dorme! Cristina Ferreira viaja poucas horas depois de apresentar gala