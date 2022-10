Cristina Ferreira teve alguma dificuldade para chegar a Cannes, França, depois de ver o voo cancelado por problemas técnicos. No entanto, apesar de todos os contratempos, conseguiu chegar ao destino.

Um dia que "nunca mais se vai esquecer", como partilhou numa das stories da sua página de Instagram.

"Resumo do dia: Dormi duas horas. Estava no aeroporto às 7 horas. Ia para Nice. Embarquei para Madrid às 12h30. Comemos várias vezes. Embarquei novamente às 16h30. Cheguei a Nice às 18h30. Perdi todas as reuniões do dia. Conheci o Pedro que é enfermeiro em Cannes. O Palmeirim não foi para Portugal porque ia no meu avisão que não chegou. Hoje vou jantar. Estou em Cannes", relatou.

© Instagram

© Instagram_dailycristina

© Instagram_dailycristina

Leia Também: Voo de Cristina Ferreira cancelado por problemas técnicos