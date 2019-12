Assim como aconteceu no ano passado, Cristina Ferreira viajou para as Maldivas para desfrutar das altas temperaturas que se fazem no país.

Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado várias imagens da sua estadia e o comediante António Raminhos não deixou a estrela da SIC ficar sem resposta.

No Algarve, Raminhos gravou um vídeo, na brincadeira, onde diz que também está nas Maldivas. A filha mais velha acaba por interromper o humorista revelando o verdadeiro local onde se encontram, mas com o pai sempre a insistir que está nas Maldivas.

"Então se é Maldivas pula para a piscina que está muito calor", afirma a pequena Maria Rita.

O vídeo acaba com Raminhos a atirar-se para a piscina e a sair da mesma cheio de frio.

Veja o momento na galeria.

