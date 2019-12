Cristina Ferreira continua a atualizar os fãs sobre a sua estadia nas Maldivas e tem partilhado várias imagens nas redes sociais.

Ainda este sábado, a apresentadora publicou uma fotografia na sua conta do Instagram onde surge com um fato de banho decotado, a desfrutar das altas temperaturas que se fazem no país. Uma publicação que recebeu muitos elogios.

Nas stories da rede social, mostrou outras imagens em que aparece com a referida peça de praia. Veja na galeria.

