Cristina Ferreira aterrou há poucas horas nas Maldivas, destino onde se encontrava há precisamente um ano. As primeiras imagens mostram que a apresentadora está cada vez mais encantada com os cenários paradisíacos, assim como com aquele que será o seu ninho nos próximos dias.

Através das Insta Stories, a estrela da SIC partilhou com os fãs os detalhes da 'cabana de luxo' junto à praia onde está hospedada.

Espreite na galeria.

Leia Também: Revelado destino das férias de Cristina Ferreira. "Há 1 ano estava aqui"