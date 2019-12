Depois de ter revelado que estava a viajar para fora de Portugal logo após os festejos de mais uma quadra natalícia, agora Cristina Ferreira revelou o destino das férias.

A apresentadora está de novo a desfrutar de uns dias de descanso nas Maldivas, lugar onde esteve no ano passado também por esta altura, antes de se estrear na SIC com 'O Programa da Cristina'.

"Há um ano estava aqui prestes a estrear um programa de televisão e com a cabeça a mil. Voltei agora só para confirmar se estava tudo no sítio. Só mudei de casa", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua conta do Instagram, tirada no JOALI Maldives, hotel onde estará hospedada.

Leia Também: Um dia depois do Natal, Cristina Ferreira faz viagem mistério