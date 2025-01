Depois da Índia e de uma breve estadia nas Maldivas, eis que agora Cristina Ferreira encontra-se no... Dubai. A revelação foi feita pela própria nas redes sociais, onde partilhou as primeiras imagens do destino, que nunca a deixa de impressionar.

Na galeria, para além de ver fotografias da cidade, poderá espreitar ainda o quarto de hotel em que Cristina e o namorado, João Monteiro, estão hospedados.

Trata-se do luxuoso The Ritz-Carlton no Dubai.